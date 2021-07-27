Разбивший элитную бутылку виски подросток записал извинение: у меня нет таких денег. Видео

Один из подростков, которые разбили якобы элитную бутылку виски в одном из магазинов Киева , попросил прощения за свой поступок. Он заявил, что не имеет средств, чтобы оплатить стоимость алкоголя.

Об этом сообщил местный Telegram-канал. Парень рассказал, что ему стыдно за свои действия (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

На размещенной в сети записи видно, что когда подросток просил прощения, то он плакал.

Видео дня

"Я прошу извинения за то, что мы разбили бутылку. Я это все снимал на видео – мне очень, очень стыдно. У меня, к сожалению, нет денег чтобы оплатить эту бутылку. Простите меня пожалуйста – я больше не буду", – заявил парень.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором парень ради ролика для социальной сети TikTok якобы разбил бутылку элитного виски в одном из магазинов Киева. Стоимость уничтоженного алкоголя может составлять 205 тыс. грн.

На ролике можно увидеть, что подросток заявил, что держит в руках бутылку Glen Grant Rare Vintage 1948 года. Рядом с ним находился второй парень, который снимал все это.

Сообщалось, что блогеры отказались компенсировать стоимость разбитого виски.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в метро Киева двое молодых людей, не смотря на запрет, курили прямо в вагоне. Свои действия они снимали на видео.