Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киевской области до конца суток 27 августа

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в воскресенье, 27 августа. В Киеве и Киевской области у ближайшее время с удержанием до конца суток ожидаются грозы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевщине. В ближайшее время с содержанием до конца суток 27 августа грозы", – предупредили синоптики.

Напомним, в Киеве в воскресенье, 27 августа, ввели "тепловой режим". Поэтому временно действует ограничение движения, которое распространяется на тяжеловесный транспорт.

Кроме того, в Укргидрометцентре уточнили, что до 27 августа включительно в регионе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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