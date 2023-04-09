Синоптики предупредили об существенном ухудшении погоды в Киеве и области 9 апреля

В Киеве и Киевской области, в воскресенье, 9 апреля, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. В ближайшее время и с до конца суток в регіоне ожидается дождь.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевщине. В ближайшее время, с содержанием до конца суток 9 апреля гроза. Будьте внимательны и осторожны", – призвали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 10 апреля, в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабеет. Температура воздуха днем 9-11°С.

Напомним, в Киеве в среду, 5 апреля, синоптики зафиксировали рекорд суточного количества осадков. А именно 20,6 миллиметров, что на 3,4 мм больше предыдущего.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!