В Киеве 25 апреля снова зафиксировали подъем уровня воды в Днепре: где подтоплены территории
В Киеве во вторник, 25 апреля, синоптики зафиксировали подъем воды в реке Днепр на 11 сантиметров, по сравнению со вчерашним днем. До критичного для города уровня остается еще метр.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба КМВА. Объявлен I уровень опасности, желтый.
"По состоянию на 9:30 25 апреля уровень воды реки Днепр в Киеве у моста "Метро" составляет 9 294 см. За последние сутки вода поднялась на 11 см. Но до критического для столицы уровня остается еще больше 1 метра. Тем временем удерживается подтопление пойменных" территорий и низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков. Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы", – уточнил Попко.
Кроме того, в пресс-службе Укргидрометцентра предупредили, что 24-26 апреля на реке Днепр в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет содержаться затопление пойменных территорий и частичное затопление низких приречных территорий.
Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, в конце апреля и в первых числах мая в Украине ожидаются еще более значительные осадки. Мощные дожди могут вызвать вторую волну половодья.
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