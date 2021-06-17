"Секретная" линия метро в Киеве: кто по ней ездит и где находится. Фото и видео

В Киеве кроме привычных трех веток метро, существует еще одна – "секретная", по которой никогда не ездили пассажиры. По легенде по ней будут эвакуировать первых лиц страны в случае катастроф.

Как сообщил портал 44, на самом деле она является служебной и используется для перегона поездов между линиями. Например, со Святошинско-Броварской на Сырецко-Печерскую.

"Секретные" тоннели также используют для перевозки вагонов, которые нуждаются в ремонте, в сторону Дарницы, где находится ремонтный завод. Или поставке новых.

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По служебно-соединительной ветви (СВВ) еще передвигаются технические, хозяйственные поезда, выполняющие различные работы в тоннелях. Здесь же провозят новые рельсы для замены, а зачастую поезда , которые обслуживаются не в своем депо, а на другой линии.

Ветвь расположена в центре города, между станциями метро "Майдан Независимости", "Крещатик" и "Кловская". На схемах можно увидеть, что фактически это не одна, а целых две линии, ССВ-1 и ССВ-2. Первая идет от "Майдана" до "Кловской", а вторая – от "Майдана" до "Крещатика". На одном из участков тоннели соединяются, и между всеми тремя линиями есть служебный переезд.

Эта ветка активно используется сотрудниками Киевского метрополитена, однако, не обошлось и без легенд. Как и говорилось ранее, самая популярная гласит о том, что секретная линия предназначена для вывоза по ней первых лиц страны в случае катастроф.

В Киеве строился секретный командный бункер во времена "Холодной войны", но это делали в районе станции "Арсенальная". Проект так и не был реализован до конца.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у станции Сырецко-Печерской линии "Кловская" в Киеве есть выход к "секретной" линии столичного метро.