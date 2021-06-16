На станции "Кловская" в Киеве есть выход к "секретной" линии метро: интересные факты

У станции Сырецко-Печерской линии "Кловская" в Киеве есть выход к "секретной" линии столичного метро. Через служебно-соединительную ветку поезда могут попасть на "Майдан" и "Крещатик".

Как сообщил портал 44, "Кловская" начала принимать пассажиров 31 декабря 1989 года.

Ее конструкция - трехсводчатая пилонная глубокого заложения. Архитектором станции стал – Михаил Соляник, а вестибюли проектировали несколько человек, в том числе Анатолий Крушинский.

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Пилоны облицованы белым мрамором, и визуально напоминают каменные, в том числе благодаря форме. Потолок выполнен в виде арочной формы из алюминия, на котором крепится освещение.

Станция работает с 5:47 утра до 00:11 ночи, при этом пассажиропоток у нее небольшой – менее 12 тысяч человек.

Изначально станция метро "Кловская" в проекте называлась "Улицей Мечникова", но получили название "Мечникова", благодаря расположенной рядом улице, названной в честь научного деятеля, ученого Ильи Мечникова.

Нынешнее название получила в честь исторической местности Клов, на которой расположен Кловский дворец и Кловский спуск. "Клов" — вода либо влага. Ранее здесь протекал Кловский ручей, впадаший в реку Лыбедь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Киеве первые 5 станций красной линии метрополитена были открыты в 1960 году. Это "Вокзальная", "Университет", "Хрещатик", "Арсенальная" и "Днепр".