На станции "Кловская" в Киеве есть выход к "секретной" линии метро: интересные факты

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Пилоны станции облицованы белым мрамором

У станции Сырецко-Печерской линии "Кловская" в Киеве есть выход к "секретной" линии столичного метро. Через служебно-соединительную ветку поезда могут попасть на "Майдан" и "Крещатик".

Как сообщил портал 44, "Кловская" начала принимать пассажиров 31 декабря 1989 года.

Направо уходит съезд на служебно-соединительную "секретную" ветку.

Ее конструкция - трехсводчатая пилонная глубокого заложения. Архитектором станции стал – Михаил Соляник, а вестибюли проектировали несколько человек, в том числе Анатолий Крушинский.

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Один из первоначальных вариантов оформления станции.
Станция практически в том виде, в котором мы ее видим сейчас.
Проект вестибюля, выполненный по круговой схеме.

Пилоны облицованы белым мрамором, и визуально напоминают каменные, в том числе благодаря форме. Потолок выполнен в виде арочной формы из алюминия, на котором крепится освещение.

Станция работает с 5:47 утра до 00:11 ночи, при этом пассажиропоток у нее небольшой – менее 12 тысяч человек.

Строительство вестибюля станции.
Отделка станции близится к завершению, строители вывозят какой-то хлам.
Пробный поезд на станции.

Изначально станция метро "Кловская" в проекте называлась "Улицей Мечникова", но получили название "Мечникова", благодаря расположенной рядом улице, названной в честь научного деятеля, ученого Ильи Мечникова.

Нынешнее название получила в честь исторической местности Клов, на которой расположен Кловский дворец и Кловский спуск. "Клов" — вода либо влага. Ранее здесь протекал Кловский ручей, впадаший в реку Лыбедь.

Станция выполнена в спокойных тонах, лаконично и без излишних декоративных элементов.
Пилоны станции облицованы объемными блоками и плитами из белого мрамора "Коелга".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Киеве первые 5 станций красной линии метрополитена были открыты в 1960 году. Это "Вокзальная", "Университет", "Хрещатик", "Арсенальная" и "Днепр".

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