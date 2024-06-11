СБУ проводит мероприятия по обеспечению безопасности в правительственном квартале Киева: могут ограничить движение и проверять документы

В Киеве СБУ проводит меры по обеспечению безопасности в правительственном квартале и на прилегающих территориях. В этой связи могут ограничить движение и проверять документы у граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Жителей столицы призвали с пониманием отнестись к возможным неудобствам и реагировать на требования правоохранителей.

"Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия на территории Печерского и Шевченковского районов Киева, в частности, в правительственном квартале и на близлежащих территориях. Мероприятия проходят с учетом правового режима военного положения при непосредственном участии Управления государственной охраны Украины, Национальной полиции, Военной службы правопорядка ВСУ и Группировки сил и средств обороны города Киев", – говорится в сообщении.

Как отметили в Службе безопасности, цель мер – проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также усиление безопасности жителей столицы и лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана. Это особенно важно в условиях вооруженной агрессии России, которая пытается дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине любым способом.

При непосредственном участии представителей Управления госохраны силовики:

проводят осмотр территории и отдельных помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.п.) для выявления запрещенных к обращению предметов;

проверяют граждан, находящихся на территории правительственного квартала.

"При проведении мероприятий возможны ограничения прохода и проезда по улицам Киева, проверка документов, осмотр автомобилей. СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа. Подчеркиваем, что в своей деятельности Служба безопасности соблюдает принцип законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан", – добавили в СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве и Киевской области с 5 по 13 июня проводят командно-штабные военные учения. В указанный период может осуществляться перемещение личного состава и тяжелой техники защитников Украины.

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