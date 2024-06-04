В Киеве и области пройдут военные учения: в ВСУ предупредили о перемещении тяжелой техники

В Киеве и Киевской области с 5 по 13 июня запланированы командно-штабные военные учения. В указанный период могут осуществляться перемещения личного состава и тяжелой техники защитников Украины.

О тренировках воинских частей (подразделений) группировки сил и средств обороны Киева 4 июня предупредил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. Детали генерал-лейтенант обнародовал на своем Telegram-канале.

Военные хотят провести "практические действия с привлечением личного состава, военной техники и вооружения всех наземных, речных, противовоздушных и противодиверсионных подразделений".

Цель тренировок – отработка боевых и специальных задач оборонной операции в условиях активного применения врагом всего спектра наступательного вооружения и действий ДРГ.

"Просим хранить спокойствие и напоминаем о мерах информационной гигиены и запрете на фото-, видеосъемку передвижения наших войск", – написал Павлюк.

"Тренируемся и постоянно улучшаем уровень боеспособности подразделений! Вместе к Победе!" – добавил он.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Великобритании в рамках многонациональной обучающей операции Interflex личный состав Вооруженных сил Украины проходит базовую военную подготовку. На начальном этапе обучения – преодоление полосы препятствий.

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