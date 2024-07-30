Самое современное оборудование: Кличко передал украинским пограничникам партию картографических дронов Trinity. Фото
Мэр Киева Виталий Кличко передал украинским пограничникам первую партию картографических дронов Quantum System типа Trinity. Самое современное оборудование сотрудники ГПСУ будут использовать, в частности, для организации контроля границ
Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Инструкторы компании-производителя научат пользоваться БПЛА.
"Сегодня передал Государственной пограничной службе Украины первую партию – 28 картографических дронов Quantum System типа "Trinity", оснащенных нагрузкой "Sony RX1" – RGB камерой. О передаче Киеву 100 таких современных дронов договорились с генеральным директором компании Quantum Systems в прошлом году во время Саммита Stern Steward в Германии. И вот формальности завершены", – рассказал Кличко.
Мэр Киева уточнил, что в марте Quantum Systems подписало официальное соглашение с немецким благотворительным фондом WeAreAllUkrainians gemeinnützige GmbH, по которому дроны передают Киеву. Пограничники будут использовать оборудование для организации контроля границ Украины и реакции на разные вызовы. А также для обследования и картографирования инфраструктуры.
"Quantum Systems планирует доставлять по 10 дронов Trinity каждые две недели, пока не передаст все 100 дронов. Инструкторы SSTLC научат персонал пограничной службы после доставки первой партии и будут ответственны за все меры по поддержке, обучению и логистике", – резюмировал Кличко.
Как сообщал OBOZ.UA, Виталий Кличко посетил четыре бригады украинских военных на фронте – на Харьковском направлении и на Донбассе. Мэр Киева передал бойцам почти пол тысячи БПЛА типа Mavic и fpv-10, а также системы РЭБ
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