Кличко отвез почти пол тысячи БПЛА и РЭБы в четыре бригады на самые горячие направления фронта
Виталий Кличко посетил четыре бригады украинских военных на фронте – на Харьковском направлении и на Донбассе. Мэр Киева передал бойцам почти пол тысячи БПЛА типа Mavic и fpv-10, а также системы РЭБ, сообщил он в Телеграмме.
Он отметил, что ситуация на передовой очень сложная, поэтому нашим защитникам особенно нужна помощь и поддержка.
Дроны и РЭБ Кличко отвез в 28 ОМБр, 5 ОШ Киевскую бригаду, 63 ОМБр и батальон "Свобода" 4-й БрОП НГУ.
"От громады столицы 28 отдельной механизированной бригаде отвез и передал 50 дронов Mavic.
5 отдельной штурмовой киевской бригаде – всего 250 БПЛА (и Mavic, и fpv-10), а также несколько систем РЕБ.
75 птичек Mavic будут помогать теперь бойцам 63 отдельной механизированной бригады.
Также из оснащения, которое закупили не за бюджетные средства, передал в качестве благотворительной помощи 50 fpv-10 и систему РЭБ 28 бригаде.
И батальону "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ – 50 таких же fpv и РЭБ", – сообщил мэр столицы.
Виталий Кличко отметил, что общались с военными под обстрелами и взрывами, военные держатся и полны решимости.
"Ситуация на фронте горячая. Общались под обстрелами и взрывами. Но наши бойцы держатся и полны решимости защищать украинскую землю. Киев и дальше будет помогать защитникам. Слава Украине, слава ее Героям!" – написал глава Киева.