С Днем Киева: приветствие в честь Дня рождения столицы. Фото

Каждый год в последнее воскресенье мая столица Украины отмечает День Киева. 1541-летие города приходится на 28 число.

Видео дня

Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует яркие открытки и поздравления с праздником. Впервые этот праздник был отмечен в 1982 году.

Каждый год День Киева отмечают в последнее воскресенье мая, которое в 2023 году приходится на 28 число. Официально праздновать начали 41 год назад – на 1500-летие столицы Украины. На сегодняшний день точная дата основания города неизвестна, но за основу берется первое упоминание города в летописях – 882 год.

День Киева: поздравления

Киев нынче отмечает

Праздник – день рождения.

Нет столицы нашей краше –

Знаем без сомнения.

Процветай, любимый город,

Радостный, каштановый.

Ты могучий и прекрасный,

Поздравляем заново!

Киев – один из самых древних городов нашего государства, и в этом году ему исполняется 1541 год. Чтобы вы могли поздравить своих близких, друзей и знакомых, мы подобрали подборку праздничных открыток и картинок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году, как и в прошлом, в столице в условиях военного положения не предусмотрено проведение масштабных мероприятий, посвященных Дню Киева. В то же время киевлян и гостей столицы приглашают на экскурсии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!