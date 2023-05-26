С Днем Киева: приветствие в честь Дня рождения столицы. Фото
Каждый год в последнее воскресенье мая столица Украины отмечает День Киева. 1541-летие города приходится на 28 число.
Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует яркие открытки и поздравления с праздником. Впервые этот праздник был отмечен в 1982 году.
Каждый год День Киева отмечают в последнее воскресенье мая, которое в 2023 году приходится на 28 число. Официально праздновать начали 41 год назад – на 1500-летие столицы Украины. На сегодняшний день точная дата основания города неизвестна, но за основу берется первое упоминание города в летописях – 882 год.
День Киева: поздравления
Киев нынче отмечает
Праздник – день рождения.
Нет столицы нашей краше –
Знаем без сомнения.
Процветай, любимый город,
Радостный, каштановый.
Ты могучий и прекрасный,
Поздравляем заново!
Киев – один из самых древних городов нашего государства, и в этом году ему исполняется 1541 год. Чтобы вы могли поздравить своих близких, друзей и знакомых, мы подобрали подборку праздничных открыток и картинок.
Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году, как и в прошлом, в столице в условиях военного положения не предусмотрено проведение масштабных мероприятий, посвященных Дню Киева. В то же время киевлян и гостей столицы приглашают на экскурсии.
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