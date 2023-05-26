День Киева 2023: программа празднований и интересные экскурсии

В этом году, как и в прошлом, в столице в условиях военного положения не предусмотрено проведение масштабных мероприятий, посвященных Дню Киева. В то же время, киевлян и гостей столицы приглашают на экскурсии.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Нынешний день рождения столицы будет отмечаться в воскресенье, 28 мая.

"Специально ко Дню Киева Управление туризма и промоций и Киевский центр развития туризма подготовили 6 безвозмездных экскурсий по трем новым маршрутам. Они разработаны в соответствии с условиями военного положения, поэтому в случае объявления воздушной тревоги все участники экскурсии смогут пройти в укрытия, которые расположены неподалеку", – сообщили в КГГА.

Так, желающие могут принять участие в экскурсии "Как казаки и магистрат на Подоле жили". Во время нее можно будет открыть тайны средневекового Подола и узнать о традициях Киевского самоуправления.

Место встречи: Контрактовая площадь, у фонтана "Самсон":

Дата и время: 27 мая, суббота, 12:00. Регистрация по ссылке;

Дата и время: 28 мая (воскресенье) 18:00. Регистрация по ссылке.

Также в выходные, 27-28 мая, в столице проведут экскурсию "Переулками киевского Кудрявца". Киевляне и гости города смогут ознакомиться с летописными местами Киева и творениями многих выдающихся киевлян – архитекторов, художников, писателей и актеров, проживавших в этой местности в разное время.

Место встречи: Львовская площадь, возле памятника Анне Ярославне:

Дата и время: 27 мая, суббота, 15:00. Регистрация по ссылке;

Дата и время: 28 мая, воскресенье, 15:00. Регистрация по ссылке.

Кроме того, в столице проведут экскурсию "Киев необычный – от прошлого до настоящего", где можно будет открыть для себя необычные места столицы Украины и истории о людях, которые с ними связаны.

Место встречи: Золотые Ворота (напротив входа в станцию метро):

Дата и время: 27 мая, суббота, 18:00. Регистрация по ссылке;

Дата и время: 28 мая, воскресенье, 12:00. Регистрация по ссылке :

"Регистрация на экскурсии обязательна, количество мест ограничено. Участникам будет подтверждена регистрация телефонным звонком или SMS-сообщением", – резюмировали в КГГА.

Кроме того, 28 мая Национальный музей истории Украины предлагает свою программу ко Дню Киева. Подробнее по ссылке.

"Мы прогуляемся по Старокиевской горе, увидим места, где проживали наши предки, где сохранились их захоронения, а также остатки жилищ и укреплений", – уточнили в пресс-службе музея.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году в последнее воскресенье мая, 28 числа, в столице будут отмечать День Киева. Городу исполняется 1541 год.

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