Рынок "Столичный" сообщил о победе над "черными" рейдерами

Апелляционный суд Киева приостановил действие постановления, которое узаконивало рейдерский захват рынка "Столичный".

Об этом во вторник, 5 января, сообщила пресс-служба компании на своем сайте. Администрация рынка указала, что отмененное решение Макаровского районного суда Киевской области "было вынесено по поддельным документам".

"На [его] основании "черные" рейдеры пытались захватить предприятие", – сказано в сообщении.

В "Столичном" назвали вердикт апелляционного суда хорошей новостью.

Сообщение пресс-службы

Отметим, захват был организован владелицей застройщика StolitsaGrouр Владой Молчановой.

В Макаровском суде – несмотря на то, что рынок находится в Киеве, а компании зарегистрированы в других населенных пунктах, и не заслушав настоящих владельцев "Столичного" – вынесли постановление, которое узаконивало фиктивную сделку. Так, в уставной капитал "Аграрного маркетингового центра" (которому принадлежит 77,5% рынка) ввели нового участника, а долю в АМЦ передали посторонней компании.

Более детально о том, как пытались провернуть схему с захвата предприятия, читайте в материале по ссылке.

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