Ринок "Столичний" повідомив про перемогу над "чорними" рейдерами

Апеляційний суд Києва призупинив дію постанови, яка узаконювала рейдерське захоплення ринку "Столичний".

Про це у вівторок, 5 січня, повідомила пресслужба компанії на своєму сайті. Адміністрація ринку вказала, що скасоване рішення Макарівського районного суду Київської області "було ухвалене за підробленими документами".

"На [його] підставі "чорні" рейдери намагалися захопити підприємство", – сказано в повідомленні.

У "Столичному" назвали вердикт апеляційного суду гарною новиною.

Повідомлення пресслужби

Зазначимо, що захоплення було організоване власницею забудовника StolitsaGroup Владою Молчановою.

У Макарівському суді – незважаючи на те, що ринок розташований у Києві, а компанії зареєстровані в інших населених пунктах, і не заслухавши справжніх власників "Столичного" – винесли постанову, яка узаконювала фіктивну угоду. Зокрема, у статутний капітал "Аграрного маркетингового центру" (якому належить 77,5% ринку) ввели нового учасника, а частку в АМЦ передали сторонній компанії.

Більш детально про те, як намагалися просунути схему із захоплення підприємства, читайте в матеріалі за посиланням.

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