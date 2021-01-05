Рынок "Столичный" сообщил о победе над "черными" рейдерами
Апелляционный суд Киева приостановил действие постановления, которое узаконивало рейдерский захват рынка "Столичный".
Об этом во вторник, 5 января, сообщила пресс-служба компании на своем сайте. Администрация рынка указала, что отмененное решение Макаровского районного суда Киевской области "было вынесено по поддельным документам".
"На [его] основании "черные" рейдеры пытались захватить предприятие", – сказано в сообщении.
В "Столичном" назвали вердикт апелляционного суда хорошей новостью.
Отметим, захват был организован владелицей застройщика StolitsaGrouр Владой Молчановой.
В Макаровском суде – несмотря на то, что рынок находится в Киеве, а компании зарегистрированы в других населенных пунктах, и не заслушав настоящих владельцев "Столичного" – вынесли постановление, которое узаконивало фиктивную сделку. Так, в уставной капитал "Аграрного маркетингового центра" (которому принадлежит 77,5% рынка) ввели нового участника, а долю в АМЦ передали посторонней компании.
Более детально о том, как пытались провернуть схему с захвата предприятия, читайте в материале по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В конце ноября в Софиевской Борщаговке фермеры и предприниматели вышли на пикет против рейдерского захвата рынка "Столичный".
Территорию крупнейшего рынка сельскохозяйственной продукции хотели незаконно переоформить, чтобы начать там строительство.
Коллектив рынка, предприниматели и арендаторы обратились к министру юстиции Денису Малюське с просьбой защитить предприятие.
Малюська признал попытку "отжать" рынок "Столичный" рейдерским захватом.
18 декабря администрация "Столичного" сообщила, что Минюст остановил рейдерскую атаку.