Ринок "Столичний" повідомив про перемогу над "чорними" рейдерами
Апеляційний суд Києва призупинив дію постанови, яка узаконювала рейдерське захоплення ринку "Столичний".
Про це у вівторок, 5 січня, повідомила пресслужба компанії на своєму сайті. Адміністрація ринку вказала, що скасоване рішення Макарівського районного суду Київської області "було ухвалене за підробленими документами".
"На [його] підставі "чорні" рейдери намагалися захопити підприємство", – сказано в повідомленні.
У "Столичному" назвали вердикт апеляційного суду гарною новиною.
Зазначимо, що захоплення було організоване власницею забудовника StolitsaGroup Владою Молчановою.
У Макарівському суді – незважаючи на те, що ринок розташований у Києві, а компанії зареєстровані в інших населених пунктах, і не заслухавши справжніх власників "Столичного" – винесли постанову, яка узаконювала фіктивну угоду. Зокрема, у статутний капітал "Аграрного маркетингового центру" (якому належить 77,5% ринку) ввели нового учасника, а частку в АМЦ передали сторонній компанії.
Більш детально про те, як намагалися просунути схему із захоплення підприємства, читайте в матеріалі за посиланням.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У кінці листопада в Софіївській Борщагівці фермери та підприємці вийшли на пікет проти рейдерського захоплення ринку "Столичний".
Територію найбільшого ринку сільськогосподарської продукції хотіли незаконно переоформити, щоб почати там будівництво.
Колектив ринку, підприємці та орендарі звернулися до міністра юстиції Дениса Малюськи з проханням захистити підприємство.
Малюська визнав спробу "віджати" ринок "Столичний" рейдерським захопленням.
18 грудня адміністрація "Столичного" повідомила, що Мін'юст зупинив рейдерську атаку.