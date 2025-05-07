РФ убила в Киеве семью волонтеров: в квартире выжил только кот

В Шевченковском районе Киева в среду, 7 мая, в результате попадания дрона в жилой дом погибла семья волонтеров – мать и сын. Возле здания нашли их котика, который получил ожоги и тяжелые травмы.

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Об этом сообщили в КМВА и Kyiv Animal Rescue Group. Погибшая женщина не дожила два дня до своего дня рождения.

"Сегодня, в результате попадания "Шахеда", в квартире на улице Лагерной погибла семья волонтеров. На месте обнаружены тела двух человек и пяти котов. Снаружи, под окном, наши спасатели нашли живого, очень обгоревшего котика. Вероятно его выбросило взрывной волной", – говорится в сообщении.

Как уточнили в КГВА, в результате атаки российскими дронами сегодня в Шевченковском районе погибли мать и сын – 1960 и 1997 года рождения. Погибшая женщина не дожила 2 дня до своего дня рождения.

В KARG добавили, что спасенное животное срочно госпитализировали с ожогами большей части тела и тяжелым поражением легких. Сейчас котик находится в кислородной камере реанимации клиники.

Напомним, в ночь на 7 мая страна-террорист РФ в очередной раз нанесла удар по Киеву и области с помощью дронов-камикадзе и баллистики. В результате вражеской атаки в городе повреждены жилые дома, есть раненые и погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 мая страна-террорист РФ атаковала Киев баллистической ракетой. Благодаря успешной работе сил ПВО вражеский объект был сбит.

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