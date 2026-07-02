Разрушены дом и рынок, повсюду обломки: последствия атаки РФ на Шевченковский район Киева. Фото и видео

Страна-террорист РФ в ночь на 2 июня вновь нанесла комбинированный удар по Киеву. В частности, в Шевченковском районе в результате обстрела были повреждены многоквартирный дом и рынок.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

Что известно

Так, в результате очередного комбинированного удара РФ в Киеве были зафиксированы повреждения в различных районах города. В Шевченковском районе враг нанес удар по пятиэтажному жилому дому, в результате чего начался пожар, который распространился на несколько этажей, а также сгорели.

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Кроме того, в результате атаки вновь был поврежден рынок, который сгорел после предыдущего обстрела. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать спасатели, полицейские и коммунальщики.

Напомним, с вечера среды, 1 июля, страна-агрессор Россия начала массированную атаку на Киев. Враг направил в сторону украинской столицы десятки ударных беспилотников, баллистические и крылатые ракеты, а также "Цирконы". К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Как писал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь на четверг, 2 июля, нанесла очередной удар по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения и пострадавшие.

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