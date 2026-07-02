В Киевской области в результате вражеской атаки повреждены дома и общежитие: есть пострадавшие. Фото

Страна-террорист РФ в ночь на четверг, 2 июля, нанесла очередной удар по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения и пострадавшие.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"Полиция Киевской области фиксирует последствия вражеской атаки. Этой ночью враг нанес комбинированный удар по столичному региону", – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что в Броварском районе повреждения получили частный дом, общежитие и хозяйственное помещение, а также был уничтожен автомобиль.

В Бучанском районе произошел пожар на территории строительной площадки, который ликвидировали спасатели. Также повреждены складские помещения и три автомобиля. К сожалению, пострадали трое мужчин, двое из них доставлены в больницу.

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В Обуховском районе поврежден жилой дом, в Фастовском районе — крыша трехэтажного частного дома, а в Вышгородском районе — автомобиль.

На местах, пострадавших от атаки, работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы, взрывотехники полиции Киевской области и сотрудники ГСЧС.

Как писал OBOZ.UA, с вечера среды, 1 июля, страна-агрессор Россия начала массированную атаку на Киев. Враг направил в сторону украинской столицы десятки ударных беспилотников, баллистические и крылатые ракеты, а также "Цирконы". К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

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