Разоблаченный на взятке депутат Трубицын саботировал реформу размещения МАФов в Киеве, – Белоцерковец

Депутат Киевсовета от фракции "Слуга народа" Владислав Трубицын, которого разоблачили на получении взятки, в свое время саботировал реформу размещения МАФов в столице. Тогда были оставлены коррупционные риски при выдаче права на установку ларьков в городе.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил советник мэра столицы, депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец. По его словам, Трубицын из борца с МАФами превратился в их лоббиста.

В 2021 году инициативная группа разработала два проекта, которые, в том числе, были направленны на уменьшение количества киосков в Киеве и создание зон, где их нельзя устанавливать.

Изначально Трубицын тоже внес свое предложение, которое заключалось в том, что вопрос внешнего вида МАФов будет согласовывать комиссия, которую он возглавляет в Киевсовете.

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"Так появился согласованный всеми сторонами текст двух проектов решений. Из-за долгой бюрократической процедуры регистрации проектов было решено подать их от депутатского корпуса. Далее депутат Трубицын проявил инициативу первым подписать эти проекты решения. Я был не против, ведь занимался этим не для политического хайпа, а чтобы улучшить облик города и сделать максимально прозрачной систему размещения МАФов", – рассказал Белоцерковец.

После прохождения всех официальных процедур непосредственно Трубицын "проявил инициативу представить данные проекты на сессии Киевсовета".

По словам Белоцерковца, незадолго до рассмотрения этих документов стало известно, что был проведен круглый стол с участием "МАФовиков", среди которых большинство – представители владельцев сети ларьков, которые сдаются в аренду.

Также там присутствовал и сам Трубицын.

"На круглом столе депутат начал активно переобуваться в воздухе, кардинально меняя свою позицию. Союз МАФовиков и депутата достиг апогея 8 июля, когда прошёл проплаченный митинг, на котором появились плакаты в поддержку Трубицына от МАФовиков. У меня возникает только один вопрос – переобувшийся депутат не понимает, что делает его рука, когда подписывает документы, или же он конъюнктурщик, выполняющий чьи-то команды? Надеюсь, что второе", – резюмировал Белоцерковец.

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