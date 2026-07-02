Ракета попала прямо во двор: появились кадры с места падения в районе Нивок в Киеве. Фото
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В ночь на 2 июня Россия вновь нанесла комбинированный удар по Киеву с помощью ракет различных типов и дронов-камикадзе. В Шевченковском районе, на Нивках, ракета попала прямо во двор дома.
Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.
Что известно
Так, в ночь с 1 на 2 июля страна-террорист РФ нанесла очередной удар по Киеву. В Шевченковском районе, на Нивках, российская ракета попала прямо во двор многоэтажного дома.
В результате атаки образовалась глубокая воронка, а взрывная волна выбила окна в зданиях вокруг места попадания. Также былиповреждены многие припаркованные поблизости автомобили.
В настоящее время на месте происшествия продолжают работать спасатели, полицейские и коммунальщики. Последние уже приступили к уборке мусора и обломков.
Напомним, с вечера среды, 1 июля, страна-агрессор Россия начала массированную атаку на Киев. Враг направил в сторону украинской столицы десятки ударных беспилотников, баллистические и крылатые ракеты, а также "Цирконы". К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.
Как писал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь на четверг, 2 июля, нанесла очередной удар по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения и пострадавшие.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!