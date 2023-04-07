Работник Офиса генпрокурора, обругавший инспектора по парковке в Киеве, написал заявление на увольнение

Водитель, обругавший в Киеве инспектора по парковке за то, что его машину эвакуировали на штрафплощадку, написал заявление на увольнение. Мужчина, показывавший коммунальщику удостоверение работника Офиса генпрокурора, на самом деле занимается ведением учета наличия имущества.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора, передает РБК-Украина. В ведомстве сразу же отреагировали на скандал с их работником (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Сообщаем, что гражданин, видео с которым было обнародовано рядом СМИ, не был прокурором. В Офисе Генпрокурора он организовывал работу по содержанию админпомещений, вел учет наличия имущества и проводил его периодическое освидетельствование", – рассказали в Генпрокуратуре.

Там добавили, что мужчина уже написал заявление на увольнение, которое вскоре подпишут.

"В настоящее время он уже написал заявление на увольнение и будет уволен из органов прокуратуры", – резюмировали в ведомстве.

Напомним, в Киеве водитель обругал инспектора по парковке за то, что его машину эвакуировали на штрафплощадку – она была припаркована на остановке общественного транспорта. Автовладелец представился сотрудником Офиса генерального прокурора и предъявлял документ на имя Николая Николаевича Закриничного.

На видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении водителя, который напал на инспектора по парковке и избил его. Злоумышленник набросился с кулаками на мужчину, когда тот выписал ему постановление за нарушение правил парковки автомобиля.

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