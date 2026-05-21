Пытался поджечь отделение банка, выполняя задание 'сотрудника СБУ': в Киеве задержали злоумышленника. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который в Подольском районе пытался поджечь банковское отделение. По информации следствия, он действовал выполняя заказ вражеских спецслужб.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. За совершенное подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, вечером к ним поступило сообщение от прохожих о том, что они стали свидетелями как неизвестный пытается поджечь банковское отделение на улице Григория Сковороды.

Правоохранители установили, что накануне 23-летний киевлянин познакомился с девушкой в мессенджере и договорился с ней о встрече. Однако, вскоре ему позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками СБУ.

"Последние убедили парня, что его новая знакомая, с которой он ждет встречи, работает на страну-агрессора. Чтобы избежать ответственности, псевдоправоохранитель предложил ему поджечь отделение банка, где якобы работает сообщник девушки", – уточнили в пресс-службе.

В тот же вечер мужчина приобрел зажигалку и пластиковую бутылку, которую наполнил бензином, а затем пришел в отделение банка. Впрочем, осуществить поджог он не успел, поскольку его задержали.

По данному факту начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

