Ночью 20 мая Силы обороны Украины реализовали масштабную операцию по системному уничтожению стратегического тыла и логистического аппарата Российской Федерации. Объектами скоординированной ликвидации стали критические узлы нефтепереработки, химической промышленности военного назначения, а также элитная инфраструктура подготовки боевых кадров противника.

Суть событий заключается в переходе украинского командования к тотальной стратегии "топливного и ресурсного удушения". Силы обороны Украины полностью вышли из географических и технических ограничений ("ловушки разрешений" США), сформировав суверенную доктрину глубинных дипстрайков.

Работа построена по линейной логике: сначала выбиваются перерабатывающие мощности внутри экономического ядра, затем уничтожаются транспортные и перекачивающие артерии, параллельно вычищается командно-технический состав непосредственно в радиусе ведения боевых действий. Российская противовоздушная оборона и системы РЭБ оказались полностью беспомощными перед новыми технологическими решениями и конвейерным масштабированием украинского военно-промышленного комплекса.

Первым по уровню воздействия является успешный налет на нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области. Данный объект является одним из пяти крупнейших НПЗ в РФ с объемом переработки около 17 млн тонн нефти в год и критически высоким показателем глубины переработки в 97%. Завод функционировал на уникальном британском, американском и немецком оборудовании стоимостью в сотни миллионов долларов, которое производило высококачественные бензины и авиационное топливо. Вследствие точных попаданий дронов размером с кукурузник, которые прошли на высоте 10–11 этажей, было уничтожено технологическую установку, что подтверждается масштабным пожаром и густым черным дымом. Это был повторный удар после атаки двумя днями ранее, предназначенный для окончательного вывода завода из строя. В условиях санкций сроки восстановления таких импортных узлов составляют от нескольких месяцев до года, поскольку заменить западные технологии китайскими аналогами без потери производительности невозможно.

Одновременно с этим агентство Reuters зафиксировало остановку работы Рязанского и Московского НПЗ. На Рязанском НПЗ спутниковые снимки ранее подтвердили уничтожение трех установок из пяти, эстакады и резервуаров, что ликвидировало не менее 50% его мощности и отправило завод в долгосрочный отстойник. Московский НПЗ приостановил работу из-за технических регламентов и необходимости инвентаризации после того, как дроны пробили защитные сетки и взорвались возле проходной. Поскольку Москва питается топливом исключительно от этой тройки (Кстово, Рязань, Москва), их одновременный выход из строя перекрывает поставки в московский кольцевой нефтепродуктопровод. Логистику добивает вывод из строя Солнечногорской нефтеналивной станции (уничтожено 4 резервуара из 9, минус 40% мощности) и удары по Володарской нефтеперегонной станции.

Второй стратегический удар нанесен по химическому гиганту "Невинномысский азот" в Ставропольском крае. Это пятая за последние недели и седьмая за время войны успешная атака на это предприятие. Завод является ключевым производителем аммиачной селитры - главного компонента для российской взрывчатки. Объем производства в 1,7 млрд кг селитры в год эквивалентен потенциальному изготовлению 250 млн снарядов калибра 152 мм. Поражение очередных производственных цехов, подтвержденное масштабным заревом, бьет непосредственно по изготовлению боевых частей для российских ракет, авиабомб, дронов и артиллерии. Без взрывчатки любая живая сила оккупантов превращается в пассивный биоматериал для расстрела.

Третьим критическим результатом является блестящая автономная операция "Снег Ахмата" в городе Снежное на временно оккупированной территории Донецкой области. Силы беспилотных систем Украины совместно с СБУ и разведкой вычислили координаты Центра Российской академии ракетных и артиллерийских наук. По объекту было нанесено 11 точных ударов FPV-дронами в онлайн-режиме, каждый из которых нес сверхтяжелую боевую часть. Суммарно на здание было сброшено более тонны взрывчатого вещества, что выжгло его дотла. Ликвидировано 65 элитных курсантов-спецназовцев 78-го полка специального назначения "Север-Ахмат", начальник центра с позывным "Бурой", а также доктор наук Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Учитывая, что эти кадры управляли БПЛА на уровне системного управления оперативными участками, уничтожение целой роты специалистов эквивалентно ликвидации нескольких обычных батальонов. Количество раненых, которых собирают по больницам, пока устанавливается.

Технологический базис этих операций обеспечен двумя факторами: системным использованием дальнобойных дипстрайков и конвейерным внедрением дронов типа Darts 2.0. Роботизированный комплекс Darts 2.0 при стоимости всего в 1 000 долларов имеет фиксированное крыло, особую аэродинамическую схему и фюзеляж из композитов и пеноматериалов. Дрон неуязвим для стрелкового оружия, игнорирует стандартные окопные системы РЭБ и ПЭО, несет увеличенную боевую часть весом до 14 кг и имеет радиус действия до 70–80 км. Главное преимущество - искусственный интеллект: на финальном отрезке траектории робот самостоятельно донаводится на цель даже при условии полной потери связи с оператором. При украинском конвейерном производстве в миллионы единиц, массовая поставка тысяч "Дарсов" в день создает сплошную 50-километровую зону смерти (килзону) от линии фронта. Российская расслабленная логистика на этой дистанции уничтожается вдребезги.

Все эти факторы создают необратимые последствия. Российское руководство больше не способно забрасывать фронт деньгами, поскольку мировые ресурсы под санкциями ограничены, а Китай продает компоненты электроники для дронов по кратно завышенным ценам. Стратегическая катастрофа РФ уже очевидна на поле боя. В течение недели российская армия впервые за долгое время продемонстрировала нулевой прирост территорий, продвинувшись на символические километры (0 км в день в среднем), потеряв при этом более 7 000 – 8 000 военных убитыми и ранеными.

Главная причина паралича - дефицит снарядов из-за систематического выжигания химпрома.

Пока российское инфантильное население бьется в истерике в соцсетях, искренне не понимая причинно-следственных связей и запирая детей в гардеробах с георгиевскими лентами, пропагандисты вроде Симонян, которые обещали "взять Украину за три дня", наблюдают войну у себя во дворах. Эта война уже стала для России более разрушительной за все последние 500 лет ее захватнической истории. Механика работы Сил Обороны методично отрезает Западную Сибирь от Европейской части РФ. Удары по нефтеперекачивающей станции "Ярославль-3" и Пермской ЛПДС одновременно блокируют внутреннее топливное кольцо и экспорт сырой нефти в Балтийские порты, лишая Кремль валютной выручки.

Экономика России москвоцентрична, построена по концентрическим кругам вокруг метрополии. Экономический и топливный коллапс в Москве неизбежно спровоцирует масштабный социальный взрыв и трещины по всей вертикали диктатуры.

Запуск килзоны на 50 км силами беспилотных систем гарантирует полное обрушение фронтовой логистики оккупантов и их сокрушительное отступление к государственным границам. Украина собственной силой и технологическим преимуществом переломила ход общемировой истории, заставив Россию системно деградировать, без всякого шанса на спасение от Путинских визитов к Си Цзиньпину.

Впереди - полный паралич российской военной машины.