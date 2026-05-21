Совет Федерации РФ единогласно принял ранее единогласно принятый Госдумой законопроект о возможности использования президентом вооружённых сил за рубежом для "защиты прав граждан России".

Далее текст на языке оригинала.

Такий захист відбуватиметься в разі їх арешту, в тому числі арешту за рішенням міжнародних судових органів, у роботі яких Росія не бере участі.

Вважаю, що справа зовсім не тільки в тому, що низка випадків затримання й засудження за кордоном російських громадян, а також намір створити черговий трибунал для подібних затримок і засуджень викликали в Росії певний резонанс.

Бо за фактом це навіть не закон, а відкритий лист світові щодо превентивного оголошення війни.

Адже якесь додаткове її оголошення тепер не потрібно, оскільки то вже "за нових законодавчих обставин" буде не війна, а просто звичайна процедура з виконання президентом своїх повноважень, тобто навіть не СВО.

Знайти слушний привід в будь-якій з країн Балтії їй буде неважко. Але принагідно варто замислитися й Нідерландам.

Цивіілізація: Гаага!!!

Путін: Га? Ага! [Га-га!]