ПЦУ впервые в истории проводит службу на Вербное воскресенье в Киево-Печерской лавре. Фото и онлайн-трансляция

В Киево-Печерской лавре в воскресенье, 9 апреля, Православная церковь Украины начала службу в Вербное воскресенье. Первое в истории богослужения ПЦУ в Трапезном храме проводит митрополит Эпифаний

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Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ. На территории заповедника ужесточены меры безопасности (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, в Вербное воскресенье, 9 апреля, в 9:00 в Киево-Печерской лавре началась служба. Божественную литургию в Трапезном храме в честь святых Антония и Феодосия Печерских совершает митрополит Эпифаний. Это первое богослужение, которое ВЦУ проводит на территории этого храма. Блаженнейший владыка вознесет молитвы Богу за защитников Украины, победу нашего государства и весь наш украинский народ.

Следует добавить, что на территории Национального заповедника существенно усилили меры безопасности. В частности, за правопорядком следят сотрудники полиции.

Напомним, 7 января предстоятель ВЦУ митрополит Эпифаний впервые провел богослужение в Киево-Печерской лавре. Это историческое событие произошло после того, как Украина вернула в свою собственность Свято-Успенский собор и Трапезную церковь.

Вторую службу ПЦУ в этом соборе митрополит Эпифаний провел по случаю Крещения Господня 19 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве предложили расторгнуть все договоры, которые город заключил с УПЦ МП. В частности, это касается аренды коммунального имущества и земельных участков.

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