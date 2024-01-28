Продолжают уничтожать врага: Кличко посетил военных на Донбассе и передал им 200 FPV-дронов и 3 системы РЭБ. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко посетил украинских военных на Донбассе и передал им 200 FPV-дронов. Кроме того, защитники нашего государства получили три системы РЭБ.

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Об этом глава КГГА сообщил в своем Telegram-канале. Столичная община продолжит помогать ВСУ.

"Посетил наших защитников в Донбассе. Батальону "Свобода" и 28 ОМБР имени Рыцарей зимнего похода передал по 100 FPV-дронов каждой бригаде. Также увез бойцам три системы РЭБ, которые очень нужны сегодня военным на востоке Украины. Поблагодарил наших защитников за мужество и самоотверженность. Сложная ситуация на фронте, но они держатся решительно и продолжают уничтожать врага и защищать украинскую землю. Слава Украине! Слава ее защитникам!", – написал Кличко.

Напомним, ранее мэр заявлял, что парламент фактически лишил местные власти возможности помогать Вооруженным силам и направлять средства из бюджетов городов нашим защитникам. Забрав НДФЛ, депутаты и правительство демонстрируют, что центральные власти не справились с финансированием армии.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев подготовил проект бюджета города на следующий год и, вопреки отобранному военному НДФЛ, продолжит поддерживать Вооруженные силы Украины. В частности, в 2024 году столица направит еще миллиард гривен нашим воинам.

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