Пробки в Киеве: на каких улицах движение транспорта затруднено. Карта

В Киеве в четверг, 6 мая, на дорогах образовались многочисленные тянучки и пробки, в результате чего движение транспорта было затруднено.

Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на Северном, Гаванском, Метро, Патона и Южном мостах (чтобы посмотреть карты, проскролльте до конца страницы).

Пробки есть на проспектах Степана Бандеры (ДТП и ремонтные работы), Броварском, Освободителей (при выезде на Броварской проспект), Николая Бажана, Академика Глушкова, Голосеевском, Валерия Лобановского, Победы, Любомира Гузара и Воздухофлотском (в сторону Центрального жд-вокзала).

Проблемы с движением наблюдаются в центре столицы, на улицах Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Семена Скляренко, Сырецкой, Кирилловской, Богатырской, Гната Хоткевича, Набережном шоссе, Окружной дороге, бульварах Леси Украинки, Перова и Тараса Шевченко.

Напомним, в Киеве в этом году коммунальщики планируют отремонтировать около 40 тысяч квадратных метров покрытия тротуаров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, в Киеве с 5 по 31 мая на проспекте Степана Бандеры частично ограничили движение для транспорта.