В Киеве коммунальщики проведут ремонт тротуаров: названы адреса

В Киеве в этом году коммунальщики планируют отремонтировать около 40 тысяч квадратных метров покрытия тротуаров.

Как рассказал и.о. генерального директора КП "Киевавтодор" Александр Федоренко, ремонтные работы будут проводить во всех районах столицы, передает пресс-служба корпорации (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Сейчас обновляют покрытие пешеходных дорожек на улице Константиновской площадью около 400 кв. м, улице Якуба Коласа площадью 722 кв. м, улице Котельникова площадью 1221 кв. м", – сообщил Федоренко.

Он добавил, что эти работы также проводятся на улицах Чернобыльской, Борщаговской и проспекте Степана Бандеры.

Также покрытие тротуаров обновят на улицах Чистяковской, Лобановского, Тургеневской и других.

Отметим, ранее в "Киевавтодоре" сообщили, что на протяжении текущего года капитальные и средние ремонты, а также реконструкции будут проводится приблизительно на 70 объектах. В частности, планируют запустить автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Киеватодоре" рассказали, какие дороги обновят в 2021 году.