Пробки парализовали движение транспорта в Киеве. Карта

В Киеве во вторник, 6 апреля, движение на дорогах города оказалось парализованным из-за многочисленных пробок и тянучек.

Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на Северном, Гаванском, Метро, Патона, Дарницком и Южном мостах (чтобы посмотреть карты, проскролльте до конца страницы).

Пробки есть на проспектах Николая Бажана, Броварском (от станции метро "Лесная" и до моста Метро), Романа Шухевича, Степана Бандеры (три ДТП на участке дороги от метро "Почайна" и до станции электрички "Зенит"), Победы, Любомира Гузара (ремонт на Индустриальном мосту), Голосеевском, Академика Глушакова и Валерия Лобановского.

Также проблемы с движением наблюдаются в центре столицы, на улицах Автозаводской, Богатырской, Елены Телиги, Набережном шоссе, Академика Заболотного, Окружной дороге (на нескольких участках), бульварах Леси Украинки и Перова, проспектах Соборности, Освободителей и Николая Бажана.

В Киеве во вторник синоптики прогнозируют солнечную погоду и без осадков, ночью от 1 до 3 тепла, днем +9… +11.

Пробки парализовали движение транспорта в Киеве. Google Maps

Тянучки есть на всех основных дорогах столицы. Google Maps

Пробки на Окружной дороге. Google Maps

Проспект Победы. Google Maps

Пробки на проспекте Степана Бандеры. Google Maps

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столице общественный транспорт начал работать по спецпропускам.