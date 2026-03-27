Приставил к горлу женщины нож и угрожал ее убийством: в Киеве будут судить грабителя. Подробности и фото

В Киеве будут судить молодого человека, который, по информации следствия, на улице с ножом напал на 49-летнюю женщину. Злоумышленник, угрожая убийством, забрал у нее деньги и ценные вещи.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

В феврале к правоохранителям обратилась 49-летняя жительница Дарницкого района с заявлением о разбойном нападении. Женщина рассказала, что поздно вечером, когда она возвращалась домой с работы, на одной из улиц района к ней подошел неизвестный и приставил к ее шее нож и ограбил. Тогда, по подозрению в преступлении полицейские задержали 23-летнего молодого человека.

"Во время следствия установлено, что 23-летний фигурант, угрожая убить киевлянку, если она будет сопротивляться, сорвал с ее плеча сумку, в которой находились документы, банковские карты и около трех тысяч гривен наличных, и скрылся с места происшествия", – уточнили в пресс-службе.

Сейчас следствие по факту разбойного нападения, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины), завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу дела.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!