Как в 90-х: в Киеве двое парней под предлогом закурить избили и ограбили прохожего. Фото

В Деснянском районе Киева задержали двух парней, которые, по информации следствия, причастны к дерзкому ограблению мужчины на Лесном массиве. Злоумышленники подошли к прохожему с просьбой угостить их сигаретой, а затем избили и забрали его вещи.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обоим подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от 39-летнего жителя Лесного массива о том, что на него напали двое неизвестных и ограбили его.

"Полицейские установили, что к мужчине на улицеподошли двое молодых людей с просьбой угостить сигаретой. Впрочем, услышав отказ, они набросились на мужчину с кулаками, отобрали у него два мобильных телефона и скрылись", – уточнили в пресс-службе.

За несколько часов оперативные установили, что к преступлению причастны двое местных жителей и задержали их. По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины), а злоумышленникам сообщили о подозрении.

