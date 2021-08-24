Презенты Независимости: что дарили Киеву на главный праздник страны. Фото

Во вторник, 24 августа, Украина отмечает славную дату – 30-летие Независимости. Как для истории государства срок совсем небольшой, но очень важный. Ведь за три десятка лет мы прошли очень многое: были и печальные события и радостные. Мы стали сильнее любить свою страну, стали понимать как важно сохранять историю и культуру и к чему может привести халатное отношение к национальному вопросу.

По старой традиции, под важную дату у нас принято дарить подарки. В памятные дни в Украине всегда открывают различные объекты. Киев – не исключение. Ибо любят государственные мужи заморочиться и что-то придумать именно под памятную дату. OBOZREVATEL предлагает с теплом вспомнить какие подарки получала столица на главный праздник всех украинцев (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Майдан Незалежности – сердце не только Киева, но и всей страны. Здесь происходили великие дела – Революция на граните, Оранжевая Революция и трагические, но в то же время героические события 2013-14 годов. Первые годы, после развала СССР, бывшая площадь Октябрьской революции (такое имя носил Майдан с 1977 по 1991 год. – Ред) выглядела по "совковому" – сразу успели убрать огромный монумент "Великой Октябрьской социалистической революции", установленный в 1977 году. Его демонтировали 12 сентября, какое-то время здесь сохранялся большой гранитный стилобат и советские фонтаны.

Окончательно Майдан Незалежности лишился "советского лица" в 2001 году. Тогда в кратчайшие сроки была проведена грандиозная реконструкция площади.

Ленина заменил грандиозный монумент посвященный Независимости Украины. Его власти подарили украинцем как раз, к десятилетию возобновления украинской государственности. 52-метровая колона увенчанная скульптурой Берегини, Оранты. В руках она держит ветку калины. Сейчас это самый узнаваемый украинский памятник и безусловно настоящий символ страны.

Также на Майдане установили памятник основателям Киева, бутафорскую копию Лядских ворот и новую систему фонтанов, ради которой убрали легендарную "рулетку".

Безусловно, стройка десятилетия не прошла без скандалов. Сейчас за монументом Независимости находится стеклянный фасад ТРЦ "Глобус". А ведь изначально, украинский скульптор Анатолий Кущ планировал вместе с властями обустроить здесь Музей государственности.

Частью его фасада должна была стать колоннада с фигурами двенадцати выдающихся государственных деятелей: князей Аскольда, Святослава, Владимира Крестителя, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Данилы Галицкого, княгини Ольги, гетманов украинского казачества Дмитрия (Байды) Вишневецкого, Петра Конашевича-Сагайдачного, Богдана Хмельницкого, Ивана Мазепы и президента Украинской народной республики историка Михаила Грушевского.

Увы, правильная и нужная идея так и остался на бумаге. Бизнес победил, но мы уверены, что когда-нибудь хорошая затея будет реализована в полной мере.

Также в начале нулевых власти собирались обновить скучный фасад гостиницы "Украина", которая должна была выглядеть, как сталинская высотка, но после речи Хрущева об "излишествах в архитектуре", авторы срочно откорректировали уже готовый проект и здание превратили в непонятно что.

Предлагалось реконструировать небоскреб и придать ему фасад в стиле ампира, или вообще возвести на его месте небоскреб в виде флага Украины. Разговоры эти идут чуть ли не каждый год, но серое сооружение, как стояло, так и стоит.

Несколько лет назад фонтаны главной площади страны реконструировали, теперь они "поют" знаменитые украинские песни и всемирные хиты. А вот гранитное покрытия символа страны нуждается в ремонте, надеемся в ближайшее время это будет сделано.

Майдан – это символ нашей динамичной жизни. Несмотря на многочисленные градостроительные ошибки и перегруженность площади памятниками, мы все же любим эту площадь и гордимся ею.

23 августа 2005 года в Киеве с размахом открыли 44-станцию подземки "Бориспольская". "Бориспольскую" проектировали архитекторы Тамара Целиковская, Валерий Гневишев, Андрей Юхновский, при участии Алексея Нашивочникова.

Открытие этой станции стало историческим моментом для развития метро. Ведь именно здесь, впервые в Украине, обустроили два лифта для нужд людей с ограниченными возможностями. С тех пор, их устанавливают на всех новых станциях подземки.

Здесь же презентовали первый отечественный метропоезд Крюковского вагоностроительного завода. Увы, таких красивых поездов в столичном метрополитене всего два.

Еще одним подарком к очередной праздничной дате, стало открытие Музея истории Киева в 2012 году. Для хранилища ценностей передели скандальное здание в центре столицы, на улице Богдана Хмельницкого, 7. Здесь планировали возвести еще один ТРЦ.

Однако общественность возмутилась – как можно строить ТРЦ, если главный музей посвященный городу не имеет собственного здания? Дело в том, что в 2003 году замечательный Кловский дворец передали Верховному суду Украины, а музей, находящийся в памятнике архитектуры "выселили" в Украинский дом.

По сути, семь лет он функционировал как склад музейных предметов. А в феврале 2014 года богатейшие фонды хранилища были частично разграблены. Некоторые эксперты отмечали, что уникальные экспонаты начали пропадать еще в 2003 году...

23 августа 2012 самое современное музейное здание страны открыло свои двери. Кроме многочисленных экспозиционных залов, здесь есть арт-пространства и помещение для выставок. Застройщики не забыли похвалить себя и установили на фасаде здания табличку, о том, что именно они передали здание "в дар" городу.

История с Музеем история Киева показательна и доказывает, что социально активные граждане с четкой общественной позицией могут победить безразличие чиновников и наглость застройщиков. Это было доказано не один раз!

Из недавних подарков для столицы, стоит вспомнить самый высокий в Украине флагшток с трезубцем, который установили 22 августа 2020 года на Печерске, возле Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. За последние годы на Печерске росли только высотные дома. Но, мэр города Виталий Кличко еще несколько лет назад заявил, что в городе появится самый высокий в стране флаг. И для этой идеи градоначальника появился частный инвестор, который оплатил все работы.

90-метровый флагшток с трезубцем украшает столицу чуть более года, а уже успел стать одним из символов города. И теперь в городских новостях часто читаем "самый большой флаг страны приспустят из-за ветра, ливня, снегопада", "полотнище постирают" и тому подобное. То есть, без него мы уже не можем представить свой город.

Будем надеяться, что и в ближайшие годы в нашем замечательном городе будут открываться новые важные объекты не только на государственные праздники. Но самый главный подарок, который хотели бы увидеть не только киевляне, но и все украинцы это мир и процветание – наша страна его обязательно получит. С 30-летием всех нас!