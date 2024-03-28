Представители Минздрава проверили 10 ВВК в Киеве: выявили ряд нарушений

В Киеве завершились проверки 10 внештатных военно-врачебных комиссий при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. В ходе них был выявлен ряд проблем, которые необходимо проработать для усовершенствования работы ВВК.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. В частности, нарушением является то, что военнообязанные вынуждены стоять в очередях. В части ВВК организована запись только на первый визит, а в дальнейшем управление очередью в учреждении осуществляется в порядке живой очереди, хаотично.

График работы комиссий также признан не оптимальным – в большинстве своем они работают с 8:00-9:00 до 14:30-16:00 в будние дни.

"Случались случаи направления на дообследование, которые выдает врач, решая это единолично, без согласования с председателем ВВК; возникают трудности у врачей, которые недавно работают в составе ВВК, с установлением определенных диагнозов военнообязанным; в некоторых случаях из-за нехватки опыта членов комиссии случаются недочеты в ведении документации; бывают случаи, когда в экспертных документах указываются клинические диагнозы, а не экспертные", – отметили в Минздраве.

Проблемой является и множество бумажных документов. Работникам ВВК приходится переносить одинаковые сведения из документа в документ.

В ходе проверок были выявлены несоответствия норм работы специалистов: одновременно осуществляется осмотр военнообязанных в общем кабинете (хирург, дерматолог, офтальмолог), а во многих комиссиях проводится одновременно осмотр приписников и военнообязанных, что обуславливает дополнительную нагрузку.

Представители Минздрава направили в Киевскую городскую военную администрацию, территориальные центры комплектования и социальной поддержки и медицинские учреждения рекомендации по оптимизации дальнейшей работы ВВК.

Теперь КМВА и столичные ТЦК проведут оценку нагрузки на работу ВВК и при необходимости определят дополнительные учреждения здравоохранения для проведения медицинских осмотров военнообязанных.

Также они продолжат контролировать вопрос обоснованности направлений военнообязанных на обследование и случаи затягивания прохождения ВВК. Средний срок прохождения ВВК составляет 2-3 дня, поэтому особое внимание будут обращать на работу комиссий, которые систематически их не соблюдают.

В Минздраве сообщили, что проверка работы ВВК будет продолжена в других областях Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В начале марта стало известно, что в Киеве проведут проверку деятельности военно-врачебных комиссий (ВВК). Это связано с увеличением количества жалоб на их работу.

– Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил причину проверок. По его словам, в Киеве военно-врачебные комиссии затягивали сроки проведения комиссии, работали неполный день, а также у них не было электронных очередей.

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