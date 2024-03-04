В Киеве начнут масштабную проверку ВВК: глава Минздрава назвал причины

В Киеве проведут проверку деятельности военно-врачебных комиссий (ВВК). Это связано с увеличением количества жалоб на их работу.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Результаты проверок должны быть подготовлены до 13 марта.

"Начинаем проверку ВЛК в городе Киеве. Подписал соответствующий приказ о создании рабочей группы для проверки. Такое решение вызвано увеличением количества жалоб, получаемых в последнее время. Основные из них относятся к очень базовым вещам, которые при желании можно оперативно исправить. Это и несоблюдение электронной очереди и отсутствие базовых условий для комфортного прохождения ВВК, и не оптимизированные маршруты. С этих вещей и начинаем. Это элементарное уважение к людям", – рассказал министр.

Он напомнил, что в 2023 году для удобства и ускорения прохождения ВВК был отдельный пакет в рамках Программы медицинских гарантий. Это позволяет военнообязанным пройти медицинское освидетельствование в гражданском медучреждении с четко определенными предельными сроками.

Однако, по его словам, до сих пор часть военно-врачебных комиссий работает на базе ТЦК, а не гражданских медучреждений.

"В то же время, вне нашего внимания не остаются и другие вещи: коррупционная составляющая, как вот вымогательство взяток за учет всех имеющихся болезней и состояний во время медицинских осмотров. Это схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу или принятие решений о предоставлении отсрочки от призыва по состоянию здоровья, формальный подход к прохождению ВВК военнообязанными, халатность врачей, проблемы с обжалованием выводов", – добавил Ляшко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая была начата из-за широкомасштабного вторжения России. Однако согласно законодательству, призыву во время мобилизации не подлежат лица с инвалидностью. Узнать, нужно ли лицам с инвалидностью проходить ВЛК и кого исключают из учета, можно в нашем материале.

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