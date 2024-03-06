В Минздраве назвали причины проверок работы военно-врачебных комиссий в Киеве

В Киеве военно-врачебные комиссии затягивали сроки проведения комиссии, работали неполный день, а также у них не было электронных очередей. Это, в частности, послужило причинами проведения проверок работы ВВК в столице.

Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Интерфакс-Украина. Результаты проверок должны быть подготовлены до 13 марта.

"В Киеве не вывели врачей из ТЦК, не было электронной очереди. Кроме того, мы видим, что ВЛК работали до 14:00, а потом почему-то закрывались. Это нарушение норм", – сказал Ляшко.

Ляшко уточнил, что, согласно нормам, во время прохождения ВВК на каждого пациента в системе электронного здравоохранения открывают электронную медицинскую запись, которую должны закрыть в течение четырех дней. В то же время, в некоторых клиниках, законтрактованных для проведения ВЛК, в частности в Киеве, такие записи оставались открытыми в течение 10 дней и более.

Напомним, в Украине продолжается всеобщая мобилизация, начатая из-за широкомасштабного вторжения России. Однако согласно законодательству, призыву во время мобилизации не подлежат лица с инвалидностью. Узнать, нужно ли лицам с инвалидностью проходить ВЛК и кого исключают из учета, можно в нашем материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве проведут проверку деятельности военно-врачебных комиссий (ВЛК). Это связано с увеличением количества жалоб на их работу.

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