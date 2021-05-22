Пораженный грибком дом в Киеве 'убивает' своих жильцов: когда люди получат новые квартиры. Фото, видео

В Киеве, на улице Милютенко, 23а, что на Лесном массиве находится знаменитый дом, который уже давно прозвали "убийцей" из-за того, что его стены облюбовали опасные виды грибка. Сильно болели и умирали люди. В 2016 году столичные власти пообещали жильцам здания построить новый ЖК с просторными квартирами.

OBOZREVATEL узнал в каком состоянии дом сейчас и когда люди получат обещанное жилье (чтобы посмотреть фото и видео, досскрольте до конца страницы).

Здание на улице Милютенко, 23а на вид совсем обыкновенное. Внешне оно выглядит вполне сносно, во дворе обустроены палисадники. Но основная опасность внутри дома – его стены покрыты 39 видами патогенных грибков! Они вызывают онкологические болезни, туберкулез и гепатит. А ведь здесь живет более 350 человек.

Пятиэтажное общежитие построили в 1960-х годах для сотрудников завода "Химволокно". Однако уже в начале "нулевых" у местных жильцов начались серьезные проблемы. Стены начали укрываться опасным грибком, а само здание начало рушится. Несколько лет назад здесь обвалилась часть конструкций одного из балконов.

Внутри подъездов обваливается штукатурка, стоит неприятный запах. Люди просят не дотрагиваться до стен – на них сплошной грибок и ползают насекомые. Подъезды расписаны граффити, неприличными надписями.

"Ни в коем случае нельзя трогать эти стены! Правда, детям это тяжело объяснить так же как подросткам, которые оставляют свои "шедевры" на них", — рассказала местная жительница.

В 2010 году Институт микробиологии и вирусологии имени Даниила Заболотного признал дом опасным для проживания. Уровень токсинов в здании превышал норму в 13 раз! Но тогдашние городские власти серьезных шагов для устранения проблемы не делали. Хотя жители дома-убийцы постоянно обращались за помощью к депутатам Киевсовета и Верховной Рады Украины, устраивали многочисленные митинги. Но во времена Януковича люди так не добились от властей никакого решения своих вопросов.

Одна из жительниц дома рассказала нам, что здесь очень часто болеют люди, а многие ушли из жизни из-за онкологических заболеваний.

"Да это не дом, а ад какой-то! Мало того что построен отраватительно, так еще и сколько людей из-за него погибло. Мы даже когда-то считали – жертв несколько десятков, а тех у кого хронические заболевание и того больше", – посетовала жительница общежития Анастасия.

В 2016 году общежитие посетил мер Киева Виталий Кличко. Он был шокирован состоянием здания и пообещал людям решить вопрос с переселением местных жителей. Последние вышли поприветствовать столичного градоначальника с караваем и тогда он заявил, что будет встречать людей также, но уже когда они получат из его рук ключи в новые, комфортные квартиры.

Видимо, свое слово Виталий Кличко сдержал. Решением КГГА от 26 июля 2017 года власти выделили землю для строительства жилого комплекса "Forest" на углу улиц Шолом-Алейхема и Милютенко. Заказчиком работ определили коммунальное предприятие "Спецжилфонд".

Всего, власти планируют выделить людям 171 квартиру в новостройке, где основные работы уже близятся к завершению, несмотря на кризис вызванный пандемией COVID-19. Это трехсекционный 25-этажный дом на 390 квартир.

Люди, которые ранее ютились в общежитии с одной кухней на несколько комнат получат достойное жилье в пешей доступности от своего ветхого дома. А само страшное здание снесут и оно останется только в памяти тех, кто жил в этом аду.

На его месте вырастет жилой комплекс, куда горвласти запланировали переселить людей из других аварийных домов Деснянского района.

"Жители дома на Милютенко, 23а получат новое жилье с увеличением площади на 50%, а также город предоставит дополнительную площадь для льготных категорий", – рассказали в коммунальном предприятии "Спецжилфонд".

Когда объект сдадут в эксплуатацию, жители дома-убийцы получат свои долгожданные ключи от квартир из рук Виталия Кличко. По словам строителей это может произойти уже в конце 2021 года.

Будем надеяться, что в новостройке люди, страдавшие в доме-убийце будут жить счастливо и забудут о нем, как о страшном сне.

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