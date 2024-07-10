Полтора суток под завалами: в Киеве спасли кота из дома, в который попала российская ракета. Фото

В Киеве сотрудники КАРС "Киевская служба спасения" спасли кота, полтора суток находившегося под завалами подъезда жилого дома на Сырце. В понедельник, 8 июля, сюда во время массированного обстрела попала российская ракета. Сейчас разыскивают владельца животного.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центра защиты животных. В настоящее время четвероногий находится под наблюдением ветеринаров.

"Вчера вечером, 9 июля, от КАРС "Киевская служба спасения" поступил вызов для выезда на место трагического события в Шевченковском районе. В понедельник 8 июля в результате вражеских обстрелов произошло разрушение целого подъезда жилого дома", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что на месте происшествия, где спасатели КАРС передали врачам кота с контузией спасенного из-под завалов – там животное было полтора суток. В настоящее время спасенный четвероногий находится в ветеринарной клинике на улице Ярославской, 13а.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве завершили аварийно-спасательные работы после массированной российской ракетной атаки 8 июля. В результате обстрела погибли более 30 человек, а еще 121 – пострадали.

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