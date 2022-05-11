Полицейские и польские волонтеры доставили гуманитарную помощь в Чернобыльскую зону. Фото

Правоохранители совместно с польскими волонтерами доставили гуманитарную помощь жителям Чернобыльской зоны отчуждения. Все необходимое доставили на лодке самоселам в село Теремцы на Киевщине.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Жителям зоны привезли продукты питания и медикаменты.

"Правоохранители Чернобыля совместно с польскими активистами оказали гуманитарную помощь самоселам Теремцев. С помощью полицейской лодки правоохранители доставили жителям Чернобыльской зоны еду, средства гигиены и другие жизненно необходимые вещи. Продолжаем служить на защищаемом!", – говорится в сообщении.

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Напомним, российские оккупанты полностью разворовали Чернобыльскую АЭС – вплоть до дверей. В то же время Украина проводит ротацию персонала станции, которую невозможно было осуществить ранее из-за действий оккупантов.

Как писал OBOZREVATEL, в Чернобыле Киевской области оккупанты разбили окна и украли фары старого автомобиля ВАЗ милиции. Легковушка стоит возле восстановленного поста ГАИ, и именно ею пользовались правоохранители в апреле 1986 года.