Пограничники показали, как выглядит аэропорт "Борисполь" после российского вторжения. Видео

После российского вторжения в международном аэропорту "Борисполь" на взлетной полосе остались десятки самолетов. А в терминалах лежат чемоданы с вещами, которые забыли пассажиры

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Аэропорт был закрыт 24 февраля (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Таким Борисполь не был еще никогда, даже ковид "оставил" его чистоплотным – пустым, но чистоплотным. Российская проказа не дала времени даже на сбор вещей. Тысячи разрушенных планов, разрушенных судеб. Борисполь – место поцелуев и объединенных сердец, сейчас аэропорт напоминает декорацию из фильма о Чернобыле", – констатировали пограничники.

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В пресс-службе с уверенностью добавили, что аэропорт обязательно возобновит свою работу.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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