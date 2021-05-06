На Киев надвигаются дожди: карта погоды на 6 мая

В Киеве в четверг, 6 мая, в течение дня возможны осадки в виде дождя, скорость ветра составит 7-12 метров в секунду.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, температура днем достигнет +14… +16, а ночью +8… +10.

Согласно прогнозу на территории Киевской области на протяжении дня ожидается дождливая погода. Максимально воздух прогреется до +17, ночью +9.

Напомним, ранее спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности 5 мая 14 областях Украины. В частности, в большинстве районов Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Николаевской областей.

Добавим, что согласно прогнозу Укргидрометцентра, май в Украине будет умеренно теплым и дождевым. Несмотря на плюсовые отметки термометров, ожидать летнюю жару не стоит.

"Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через +15°С в сторону повышения, что является климатическим показателем начала лета, происходит преимущественно во второй (на Закарпатье и юге – в первой) декаде мая", – рассказали синоптики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области до конца суток, 5 мая, а также на протяжении 6 мая спасатели предупредили о порывах ветра.