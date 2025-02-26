УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Погиб в боях в Донецкой области: в Киеве простились с военным и журналистом Ярославом Шапочкой. Фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
243
Погиб в боях в Донецкой области: в Киеве простились с военным и журналистом Ярославом Шапочкой. Фото и видео

В центре Киева в среду, 26 февраля, простились с журналистом, защитником Украины Ярославом Шапочкой. Провести воина в последний путь пришли его близкие, друзья и небезразличные жители столицы.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA.

Так, на Майдане Незалежности провели в последний путь добровольца и Героя Ярослава Шапочку. Защитник Украины погиб в возрасте 48 лет во время выполнения боевого задания 21 марта 2023 года в Донецкой области.

Погиб в боях в Донецкой области: в Киеве простились с военным и журналистом Ярославом Шапочкой. Фото и видео
Погиб в боях в Донецкой области: в Киеве простились с военным и журналистом Ярославом Шапочкой. Фото и видео
Погиб в боях в Донецкой области: в Киеве простились с военным и журналистом Ярославом Шапочкой. Фото и видео

В мирной жизни Ярослав Шапочка был журналистом, окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Создал семью и как каждый молодой человек мечтал о счастливой жизни, исполненной радости и интересных открытий. С началом полномасштабного вторжения Ярослав ушел в ТрО, а дальше – на фронт. Воевал во многих горячих точках.

Погиб в боях в Донецкой области: в Киеве простились с военным и журналистом Ярославом Шапочкой. Фото и видео
Погиб в боях в Донецкой области: в Киеве простились с военным и журналистом Ярославом Шапочкой. Фото и видео
Погиб в боях в Донецкой области: в Киеве простились с военным и журналистом Ярославом Шапочкой. Фото и видео
Погиб в боях в Донецкой области: в Киеве простились с военным и журналистом Ярославом Шапочкой. Фото и видео

Почти два года воин считался пропавшим без вести, и только недавно экспертиза ДНК подтвердила его гибель. Похоронят защитника на Аллее Героев на Лесном кладбище.

Погиб в боях в Донецкой области: в Киеве простились с военным и журналистом Ярославом Шапочкой. Фото и видео

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины, солдат Ярослав Черный. Сердце украинского воина остановилось 20 февраля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!