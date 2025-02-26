Погиб в боях в Донецкой области: в Киеве простились с военным и журналистом Ярославом Шапочкой. Фото и видео

В центре Киева в среду, 26 февраля, простились с журналистом, защитником Украины Ярославом Шапочкой. Провести воина в последний путь пришли его близкие, друзья и небезразличные жители столицы.

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Вечная память и слава Герою! Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA.

Так, на Майдане Незалежности провели в последний путь добровольца и Героя Ярослава Шапочку. Защитник Украины погиб в возрасте 48 лет во время выполнения боевого задания 21 марта 2023 года в Донецкой области.

В мирной жизни Ярослав Шапочка был журналистом, окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Создал семью и как каждый молодой человек мечтал о счастливой жизни, исполненной радости и интересных открытий. С началом полномасштабного вторжения Ярослав ушел в ТрО, а дальше – на фронт. Воевал во многих горячих точках.

Почти два года воин считался пропавшим без вести, и только недавно экспертиза ДНК подтвердила его гибель. Похоронят защитника на Аллее Героев на Лесном кладбище.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины, солдат Ярослав Черный. Сердце украинского воина остановилось 20 февраля.

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