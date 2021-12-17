Под Радой устроили акцию протеста с файерами: произошли стычки. Фото и видео

Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Митинг под стенами парламента

В Печерском районе Киева в пятницу, 17 декабря, возле здания Верховной Рады представители движения "Власна справа" организовали митинг. Во время акции протеста возникли стычки между митингующими и правоохранителями.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Кроме того, участники акции протеста зажгли файеры, из-за чего площадь перед парламентом затянуло дымом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Из-за акции протеста было перекрыто движение на улице Михаила Грушевского.

Участники акции протеста.
Видео дня
Митинг перед Радой.

Митингующие хотели, чтобы было отменено введение с 2022 года обязательной установки регистраторов расчетных операций (РРО) и выдачи чеков клиентам.

В тоже время стоит отметить, что такие нововведения нужны, чтобы истребить схемы, с помощью которых бизнес уходит от налогообложения.

Митингующие на площади перед зданием ВР.
Митингующие требуют отсрочить введение РРО.
Митинг перед парламентом.

В полиции Киева сообщили, что некоторые участники акции провоцировали толкотню со стражами порядка, нецензурно высказывались, блокировали движение авто. Кроме того, участники бросали пиротехнические средства, в результате чего пострадала женщина-участница акции. Также поврежден служебный автомобиль патрульных.

Полицейским пришлось задержать двух человек, их действиям будет дана правовая оценка.

Митингующие зажгли фаеры.
Несколько участников акции протеста задержали.
Митингующие зажгли фаеры.
Стычки под Радой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Печерском районе Киева в среду, 1 декабря, возле здания Верховной Рады организовали митинг представители движения "Save ФОП". Они установили сцену, на которой могут выступить участники акции, и выдвинули власти ультиматум.

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