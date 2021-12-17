Под Радой устроили акцию протеста с файерами: произошли стычки. Фото и видео

В Печерском районе Киева в пятницу, 17 декабря, возле здания Верховной Рады представители движения "Власна справа" организовали митинг. Во время акции протеста возникли стычки между митингующими и правоохранителями.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Кроме того, участники акции протеста зажгли файеры, из-за чего площадь перед парламентом затянуло дымом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Из-за акции протеста было перекрыто движение на улице Михаила Грушевского.

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Митингующие хотели, чтобы было отменено введение с 2022 года обязательной установки регистраторов расчетных операций (РРО) и выдачи чеков клиентам.

В тоже время стоит отметить, что такие нововведения нужны, чтобы истребить схемы, с помощью которых бизнес уходит от налогообложения.

В полиции Киева сообщили, что некоторые участники акции провоцировали толкотню со стражами порядка, нецензурно высказывались, блокировали движение авто. Кроме того, участники бросали пиротехнические средства, в результате чего пострадала женщина-участница акции. Также поврежден служебный автомобиль патрульных.

Полицейским пришлось задержать двух человек, их действиям будет дана правовая оценка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Печерском районе Киева в среду, 1 декабря, возле здания Верховной Рады организовали митинг представители движения "Save ФОП". Они установили сцену, на которой могут выступить участники акции, и выдвинули власти ультиматум.