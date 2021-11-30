"ФОПы" требуют сохранить схемы? Предприниматели устроили акцию под Радой

Активисты из движения SaveФОП устроили очередной протест под стенами Верховной Рады. Они требуют отменить введение с 2022 года обязательной установки регистраторов расчетных операций (РРО) и выдачи чеков клиентам. Такие новвоведения нужны, чтобы истребить схемы, с помощью которых бизнес уходит от налогообложения.

Как передает корреспондент OBOZREVATEL, под Радой собрались около 200 "ФОПов". Они принесли с собой флаги и баннеры. Кроме этого предприниматели дудят в дудки.

РРО с 1 января 2022 года должны будут установить все "ФОПы", кроме:

самозанятых ("ФОП" первой группы с оборотом до 1 млн в год и без нанятых сотрудников);

те, кто не проводит расчетные операции (работают только с бизнесом).

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По словам предпринимателей, у них слишком малый оборот, оборудование слишком дорогое и из-за нововведения многие будут вынуждены закрыться. При этом на самом деле программное РРО от государства бесплатное, нанимать бухгалтера не придется, а все штрафы (кроме не выдачи чека) убрали еще в 2020 году.

На упрощенную систему налогообложения в Украине могут претендовать ФЛП трех груп. По закону они платят только единый налог.

К ФЛП 1-й группы относятся предприниматели, которые не используют труд наемных лиц. Их объем дохода в течение календарного года не превышает 1 002 000 гривен. Для ФЛП 1 группы налог – 227 грн/мес.

ФЛП 2-й группы – не используют наемный труд или на них работает не больше 10 людей. Объем их дохода не превышает 5 004 000 гривен. Для ФЛП 2 группы налог – 1200 грн/мес.

ФЛП 3-й группы – пользуются или не пользуются наемным трудом, при этом их доход не превышает 7 002 000 гривен в год. Для ФЛП 3 группы налог: 3-5% от дохода.

Отсутствие РРО помогает недобросовестным предпринимателям занижать официальные обороты бизнеса. В результате многие остаются во 2-й группе, хотя уже должны были перейти в 3-ю.

Более того, часть украинских "ФОПов" уже давно превысила все лимиты единого налога и должна находиться на общей системе налогообложения. Система ФЛП создана исключительно для мелкого бизнеса, но некоторые крупные предприниматели используют ее для минимизации налогов.

Фактически такие бизнесмены обманывают государство, лишая бюджет миллиардов гривен. А это, в том числе, деньги на зарплаты медикам, оборону, пенсии.

Примечательно, что организаторы акции не имеют отношения к малому бизнесу. Движение SaveФОП появилось в результате переименования ОО "Лига предпринимателей Украины". Ее основатели: Сергей Доротич, Кетино Равлюк, Владислав Орлов, Мирослав Данилкив и Константин Садовский:

Равлюк рассказывает в интервью, что торгует на базаре "тряпками". Но на самом деле она владелица сети магазинов Ketino во Львове и других городах. У нее ФЛП 2-й группы, и Равлюк по документам не имеет ни одного наемного сотрудника. При этом 5 магазинов в разных уголках страны работают с немалыми ценами – куртку там можно приобрести за 5800 грн, а платья – за 2-3 тыс. грн.

Владислав Орлов – владелец сети "Оптик Ленд", состоящей из 3-х магазинов.

Сергей Доротич и Мирослав Данилкив – не только ФЛП, но и основатели многих юридических лиц. При чем "ФОП" Доротича тоже якобы не имеет наемных сотрудников.

Константин Садовский – сегодня ФЛП не является.

Как сообщал OBOZREVATEL, законы о применении кассовых аппаратов в сферах торговли, питания и услуг, а также о детенизации расчетов в сфере торговли были подписаны президентом Украины Владимиром Зеленским еще 17 октября 2019 года. Эти законы вводят обязательное использование РРО физическими лицами-предпринимателями, которые работают в сфере торговли и питания, начиная с 1 января 2022 года (с учетом моратория).

Однако в ноябре 2020 года депутаты хотели отложить введение в Украине обязательных кассовых аппаратов для "ФОПов". Отмечали, что из-за пандемии малый и средний бизнес страдает. Но карантин не дает права уклоняться от налогов.

При этом предпринимателей, которые занимаются оптовой торговле или посредничеством, собираются исключить из списка "упрощенцев". Это предусмотрено правками в законопроект № 5600.