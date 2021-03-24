К Печерскому райсуду пришли люди в поддержку задержанных под ОП. Фото

В среду, 24 марта, под зданием Печерского районного суда собрались люди, чтобы выразить поддержку задержанным участникам акции протеста возле ОП, которая прошла 21 марта 2021 года. Суд рассматривал вопрос избрания меры пресечения лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову и ещё троим участникам погрома Офиса президента

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL.

Участники стали собираться под зданием суда около 16:00. Всего на акцию поддержки задержанным пришло не более ста человек.

Основные требования – справедливый суд над задержанными. Участники собрания заверили, что акция носит мирный характер.

Некоторые люди пришли с фотографиями участников погромов под Офисом президента.

У суда дежурят правоохранители и бригада врачей.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в среду 24 марта заканчивали работы по удалению надписей со здания ОП, являющегося памятником архитектуры национального значения.