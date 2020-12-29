Под Киевом проходят новогодние и рождественские празднования по-древнеславянски

Колоритные древнеславянские празднования Нового года и Рождества проходят в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь ("Парк Киевская Русь"). Гостей ждут яркие средневековые забавы, веселые и познавательные игры и мастер-классы, интерактивные музыкальные представления, конные выступления, катание на лошадях, горячие напитки и вкуснейшие блюда с костра.

Жители Древнего Киева приглашают гостей в увлекательное путешествие во времена Киевской Руси. Посетители Княжества попадут в настоящий, живой город Киев Х века, с массивными оборонительными сооружениями, княжескими теремами и трибунами, усадьбами древних киевлян, ярмаркой мастеров, Княжеской конюшней, действующей церковью Х века. Здесь есть даже воссозданные ладья древних викингов и средневековая пыточная.

В Княжестве царит настоящая новогодняя Средневековая сказка! Жители Древнего Киева подготовили для дорогих гостей множество забав! Это и конно-трюковые выступления, и музыкальные представления с участием исторических и сказочных персонажей, и прогулки на лошадях верхом, в санях и экипажах, и канатный спуск, и мастер-классы, и танцевальные флеш-мобы, и подвижные игры, и веселые конкурсы с розыгрышами подарков. А еще: горячие напитки, средневековые настойки, вкуснейшие блюда с костра и многое другое из жизни настоящего, живого средневекового города.

В Княжестве открыта Главная резиденция Нового Года, где добрый волшебник встречает детей и взрослых, а каждый гость сможет опустить свое письмо в волшебный ларец исполнения желаний.

Сюрпризом станут музыкальные представления в сопровождении живого вокала. Вместе с людьми, актерами-каскадерами, в нем примут участие лошади редких исторических пород. А колоритные костюмы на фоне шедевров средневековой архитектуры придадут зрелищности и незабываемых впечатлений. Все гости Княжества будут не просто зрителями, а смогут принять участие в сказочной феерии.

Также посетителей ждут подвижные игры, танцевальные флеш-мобы, а еще – впервые пройдут коллективные мастер-классы по пению аутентичных колядок.

28, 29, 27 и 30 декабря гости смогут посетить Княжество, посмотреть архитектуру, сделать яркие фотографии на фоне средневекового города.

Если вы хотите встретить Новый 2021 год по-княжески, ярко, оригинально и запомнить этот праздник навсегда, то вам – в Древний Киев. Здесь можно собраться большой компанией или найти новых друзей и от души повеселиться.

В ночь с 31 декабря 2020 г. с 20:00 на 1 января 2021 г. в Княжестве пройдет колоритное празднование Новогодней ночи с Князем и Княгиней Киевскими. Древний Киев осветят яркие огни и гирлянды, костры и факелы. Гостей ждет множество древнеславянских забав, интерактивное музыкальное представление с конно-трюковыми выступлениями и огненными спецэффектами. А также: средневековая музыка с маскарадом и шоу двойников. Гостей ждут вкуснейшие блюда с костра, горячие напитки и средневековые настойки, бесплатное катание на лошадях (с 20:00 до 22:00), подарки и угощения для каждого, а в завершение – фейерверк.

И не важно, будет ли мороз - в Древнем Киеве не замерзнет. Ведь жители Княжества зажгут жаркие костры, угостят настойками по старинным рецептам (только тех, кому исполнилось 18 лет) и пригласят всех гостей принять участие в древнеславянских зимних забавах и веселых хороводах. А Княжеские повара попотчуют всех горячими напитками и вкуснейшими блюдами с костра.

Начало программы 31 декабря в 20:00. Окончание около 1:00.

Согреться можно будет в Главной Резиденции Нового Года, возле костров, горячими блюдами с костра и глинтвейном и зажигательными танцами.

1 января Древний Киев приглашает начать новый год здорово и ярко, и провести незабываемый день на чистом морозном воздухе, в окружении шедевров деревянного зодчества Киевской Руси.

Со 2 по 3 января Княгиня Зима снова зовет всех на развлекательную программу "Зимняя сказка" с конными выступлениями и театрализованными представлениями на историческую тематику, в которых и взрослые, и дети смогут принять участие. Также гостей ждут зимние забавы, катание на лошадях, мастер-классы, игры, конкурсы и хороводы.

С 4 по 6 января гости Древнего Киева смогут прогуляться улочками средневекового города, посетить Резиденцию и отдохнуть на свежем воздухе в атмосфере величественной эпохи.

7 января жители Древнего Киева приглашают отпраздновать Рождество Христово по традициям наших предков: весело, с размахом, с древнеславянскими обрядами, а также праздничным богослужением в действующей воссозданной церкви Х века. Праздничную феерию дополнит настоящий Рождественский вертеп с Девой Марией со святым младенцем, пастухами, волхвами. Действо пройдет на древнеславянском языке. После чего гостей пригласят на мастер-класс по изучению и пению Рождественских колядок.

Здесь каждый почувствует себя жителем настоящего средневекового города. В Княжеской костюмерной можно будет примерить наряды и амуницию времен Киевской Руси и устроить колоритную фотосессию для соц.сетей. В гостях у знахарки-волхвини за чашкой травяного чая можно прикоснуться к древним тайным знаниям. Любителей экстрима порадуют скоростная горка "Змей Горыныч" и зип-лайн "Полетайло" с маршрутами разной сложности и протяженности.

Жители Княжества приглашают всех приехать на несколько дней, чтобы продлить свое путешествие в Средневековую "Зимнюю сказку". В Древнем Киеве можно остаться на ночь в комфортных комнатах, предварительно забронировав места.

Главные мероприятия программы:

28-30 декабря 2020 г. – Новогодняя программа "Зимняя сказка"

В ночь с 31 декабря 2020 г. с 20:00 на 1 января 2020 г. - Новогодняя ночь в Древнем Киеве

1 января 2020 г. - Отдых в Сказочном городе

2-3 января 2021 г. - Новогодняя программа "Зимняя сказка"

4-6 января 2021 г. – Новогоднее путешествие с визитом в Резиденцию Нового Года

7 января 2021 г. – Празднование Рождества в Древнем Киеве

* В программе возможны изменения.