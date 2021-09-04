Под Киевом нашли раритетный Opel, который простоял в гараже почти 70 лет. Фото и видео

В Ирпене Киевской области обнаружили уникальный немецкий автомобиль Opel P4 1935 года выпуска. Несмотря на то, что машина простояла в простом деревянном гараже практически 70 лет, она сразу завелась.

Об этом сообщил портал ТопЖир. Транспорт сохранился почти в оригинальной комплектации (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

После окончания Второй мировой войны Opel в качестве трофея из Германии сначала привезли в Ленинградскую область, а потом уже он оказался на территории Украины. У автомобиля сохранились номерные знаки, которые выдавали автолюбителям с 1946 по 1959 год.

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Большинство оригинальных деталей и агрегатов достаточно хорошо сохранились. Мало того, транспорт может ездить, хотя с 1953 года он просто стоял в гараже без дела. Автомобиль представляет интерес для коллекционеров.

Отмечается, что Opel P4 выпускали в 1934-37 годах и всего было собрано 66 тысяч экземпляром этой модели. Он оснащен четырехцилиндровым двигателем объемом 1,1 литра и мощностью 23 лошадиных силы, а также 4-х ступенчатой механической коробкой передач.

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