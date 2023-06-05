Побит новый рекорд: в Киеве во время урагана 2 июня скорость ветра достигла максимальных показателей

В Киеве в пятницу, 2 июня, синоптики зафиксировали рекорд максимальной скорости ветра. Согласно данным наблюдений, она достигла 18 м/с (65 км/ч).

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. В тот день столицу накрыла пыльная буря, а затем началась гроза.

"В Киеве был отмечен рекорд максимальной скорости ветра. По данным наблюдений 2 июня в столице максимальная скорость ветра достигла рекордных 18 м/с (65 км/ч), что превысило на 2 м/с предыдущее максимальное значение для этого дня, зарегистрированное в 2012 году году", – рассказали синоптики.

Столицу в пятницу, 2 июня, вечером накрыла пылевая буря, а за ней началась гроза. В результате сильных порывов ветра в разных районах столицы были поломаны деревья, которые повредили автомобили. К счастью, никто не пострадал

Напомним, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

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