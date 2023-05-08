Переменная облачность и до +14°С: прогноз погоды по Киевской области на 9 мая

В Киеве и Киевской области во вторник, 9 мая, переменная облачность, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +14°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды по Киевщине на 9 мая. Переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью 1-6°С тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°С; температура днем 9-14°С тепла; в Киеве ночью 4-6°С; °С тепла, днем 11-13°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 9 мая в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Осадков специалисты не прогнозируют.

Напомним, в Киеве апрель 2023 года занял седьмую строчку в рейтинге самых влажных в Киеве с 1891 года. На одной из локаций города выпало 102 мм осадков или 243% климатической нормы.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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