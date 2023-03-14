Весна пришла с опозданием, а зима стала одной из самых продолжительных: столичные метеорологи рассказали об особенностях погоды

Метеорологическая весна в Киеве началась 7 марта. Это на шесть дней позже обычного.

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Об этом сообщила метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. По наблюдениям метеорологов, в течение целой недели в столице среднесуточная температура воздуха стабильно была выше нуля.

В то же время метеорологи отметили, что нынешняя зима стала одной из самых продолжительных. Она началась 17 ноября и завершилась 6 марта.

Таким образом, зима длилась 110 дней, что на две недели превышает средние многолетние показатели.

К слову, Киев и Киевщину в воскресенье, 12 марта, накрыл мощный снегопад. Тем не менее, температура воздуха была плюсовой и составляла +1...+6 по области, а в столице колебалась от +3 до +5.

Напомним, погода в Украине до конца недели будет изменчивой. Температура воздуха будет колебаться от -3 до +18°С. На западе страны местами будет дождь, иногда стоит ожидать дождь с мокрым снегом.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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